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28 Ekim 2020 Çarşamba 15:03:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 15:06:00

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Yarın Başlıyor

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İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek ‘Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda başlıyor.

4 gün sürecek ve dünyanın dört bir yanından gelecek yelkenli teknelerin İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde şampiyonluk için yarışacağı organizasyonda toplam 5 yarış gerçekleştirilecek.

29 Ekim etabı Dolmabahçe’de başlayacak

İlk gün yapılacak 29 Ekim etabı, Dolmabahçe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi şahsiyetleri huzurunda yapılacak olan saygı duruşunu takiben başlayacak. Filo sonrasında, İstanbul Boğazı’nda sınıflarına göre değişecek tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yarışacak.

Türkiye markasına büyük katkı

31 Ekim Cumartesi günü Adalar parkurunda ‘Mavi Vatan Kupası’ etabı gerçekleşecek. Yarışmanın son günü olan 1 Kasım Pazar günü ise, Kalamış Koyu’nda ‘Barbaros Hayreddin Paşa Kupası’ etabı ile etkinlik sona erecek.

Gerçekleştirilecek 3 etabın sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı trofesini kazanacak.

Galataport İstanbul’un mekân, Paraf’ın platin, Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin ulaşım ve NTV’nin ana medya sponsorları olduğu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın diğer sponsorluklarını Red Bull, Magdeburger Sigorta, Helly Hansen, Coca Cola İçecek ve Sport Works ile medya sponsorluklarını Alem FM ve Lig Radyo üstleniyor.

Dünya genelinde büyük ilgi ile takip edilecek ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak organizasyonda Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi komşu ülkelerden davet edilen ekipler de yarışacak.

Etiketler : Galataport İstanbul Rusya Romanya Bulgaristan 31 Ekim Cumartesi Mavi Vatan Kupası
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