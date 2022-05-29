Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda, 400 sporcu 40 yelkenli yat ile yarışarak Muğla etabını tamamladı. Bodrum Kalesi'nde düzenlenen törende Halikarnas Kupası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Arçelik Sailing Team bu sene yarışı en hızlı tamamlayan ekip olarak Line Honours ödülüne hak kazandı. TürkMedya iletişim sponsorluğunda gerçekleşen törende TürkMedya'yı temsilen Platin Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman ve Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan katıldı. Oya Yalıman ve Mehmet Ayan Gezgin B kategorisinde Orion Yelken, Live ve Zuzu's Angels takımlarına ödüllerini takdim etti.

Marmaris'ten başladı

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları, 25 Mayıs günü Marmaris'ten başladı ve 27 Mayıs günü zorlu rotanın tamamlanması ile Bodrum'da sona erdi. 14 ülkeden 40 tekne ve 400 sporcunun katıldığı yarışta kıyasıya mücadele gerçekleşti.

İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü ev sahipliğinde

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışları Kulübü tarafından ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlendi.

Törende Muğla Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Turgay Kaya, DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç, İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Etkinlikte Karya Çiçekleri Efe Grubu ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Askeri Bandosu misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı'ndan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programı nedeniyle katılamadığını törene bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında: "Yarışmaya iştirak eden tüm sporcularımızı çabaları, emekleri, fedakarlıkları ve centilmence yarıştıkları için tebrik ediyorum. Dünyanın en prestijli yarışlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışını, ülkemizin yat sporundaki özgüveninin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Bu önemli spor etkinliğinin icrasında görev alan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanımız şahsında ilgili tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kıran kırana geçtiğine inandığım yarış sonucunda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" dedi.

Başkan Ekrem Yemlihaoğlu

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışları Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu açılış konuşmasında her sene artan ivmeyle büyüyen organizasyona imza attıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yarışın Türkiye yelken ve yat sporları için büyük önem taşıdığını ifade eden Yemlihaoğlu, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün hayalleri olan ve uluslararası alanda prestij sahibi bir organizasyon olma noktasına geldik. Biz bu cennet coğrafyada barışa umut olmak, barışa bir ses olmak için yelken açıyoruz ve barışa inanan herkesi yelken basmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

14 ülkeden 40 tekne 400 sporcu

Marmaris'ten başlayıp Bodrum'da sona eren zorlu etabı tamamlayan 14 ülkeden 40 tekne 25 Mayıs günü Marmaris'ten denize açılmıştı. Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İsviçre, Hollanda, Portekiz, İtalya, Slovenya, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Belarus, Litvanya ve İngiltere'den 400 sporcu katıldı.

Arçelik Sailing Team ekibi Line Honours, IRC Maxi ve Knidos Özel Ödülü olmak üzere toplam 3 ödül alarak yarışmaya damgasını vurdu.

Bodrum Kalesi'nde ödüller verildi

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları ödül töreni 28 Mayıs Cumartesi akşamı Bodrum Kalesi'nde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışları Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlendi. Törende 9 farklı klasmanda yarışan teknelerden dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sırada İstanbul

Cumhurbaşkanlığı 3.Uluslararası Yat Yarışları; DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda, Türkiye'nin marka şehri ve turizmin başkenti olan Muğla'da başladı ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da 30 Ekim'de sona erecek.

Knidos Özel Ödülü

Bu sene kendi sınıfında Knidos burnunu ilk geçerek Knidos Özel Ödülü'nü alan takımlar ise: Arçelik Sailing Team, Leshiy, Wings Of Oz Racing, Fenerbahçe Doğuş Yelken, Silverline Cygnus, Carrot Jam, The Swiss Express Sailors, Orion Yelken ile Taxi Yelken oldu.

Dereceye Giren Takımlar

IRC MAXI

Takım İsmi Tekne İsmi Kaptan İsmi Arçelik Sailing Team Arçelik-Papili Deniz Fıçı Europen Yelken Takımı Mersin Yelken Akademisi Oytun Çalışlar

IRC 0

Takım İsmi Tekne İsmi Kaptan İsmi Leshiy Courrier Du Coeur Andrey Arbuzov Fox Fox Aliaksandr Racheuski Team L R Linea Rossa Onur TOK

IRC 1

Takım İsmi Tekne İsmi Kaptan İsmi Wings Of Oz Racing Wings Of Island Tora Sebahattin Kutoğlu Schüco Aurora X Selda Turan Algon İzocam Yelken Takımı Vamos Yusuf Erce Demirtaş

IRC 2

Takım İsmi Tekne İsmi Kaptan İsmi Fenerbahçe Doğuş Yelken Nox Semih Pekyörür Windy Yachting Team Omani Tunca Çalışkan Ada Sailing Team Ada Sailor Ali Öztürk

IRC 3

Takım İsmi Tekne İsmi Kaptan İsmi Silverline Cygnus Cygnus Kaan Parlas Navita Yelken Takımı Navita Burhan Kurne

IRC 4

Takım İsmi Tekne İsmi Kaptan İsmi Gelecek İçin Yelken Açıyoruz Good Day Sunshine Ahmet Murat Tan Carrot Jam CARROT Andrey Raykov

GEZGİN A

Takım İsmi Tekne İsmi Kaptan İsmi The Swiss Express Sailors Okhotnik Florian Remigius DHL Express Turkey Sailing Znat Enç Özen Helvetic Express Lakers Sidit Johannes Fanz Helmut

GEZGİN B

Takım İsmi Tekne İsmi Kaptan İsmi Orion Yelken Luna Mustafa Erol Live Live Birol Buyruk Zuzu's Angels (K) Zuzu Nevin Çırağan

GEZGİN C

Takım İsmi Tekne İsmi Kaptan İsmi Taxi Yelken Takımı Taxi Beytullah Göçer

Yarış hakkında detaylı bilgiye www.sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.