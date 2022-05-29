VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB duyurdu: Bakan Akar, BAE'ye gidiyor!
Evlat nöbetinin 1000. günü!
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı Ödülleri Sahiplerini Buldu
"Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak"
Megakent yeni Millet Bahçesi'ne kavuşuyor
Kavurucu sıcaklar geliyor! İstanbullular dikkat
ABD'de bile isyan ettiler: Beyaz Saray'daki diktatör!
O illerde petrol aranacak
CHP'li İBB'den tepki çeken konser!
Göğsüne tornavida saplandı! Yeğenlerini barıştırmak isterken hayatını kaybetti
Gençler Ayasofya'da sabah namazında buluştu
İstiklal Marşı okumayan HDP'lilere tepki
Rus ordusuna ait zırhlı birliklerinin ilerleyişi sürüyor!
13 yıl sonra yeniden
Çeyiz sandığını sahnede aldı
Mahkemeden ret
Yorgun Aleyna
Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz
Hızlı alışveriş
Çocuklarını düşünerek şarkı yazıyor
Psikolojik şiddet gördüm
Melatonin kaynağı CEVİZ sofradan eksik edilmemeli
Bacak damar tıkanıklığı sinyalleri
Doğum sonrası estetik için acele etmeyin
29 Mayıs 2022 Pazar 12:02:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 12:02:00

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı Ödülleri Sahiplerini Buldu

ABONE OL

Halikarnas Kupası Kazananları 28 Mayıs Cumartesi günü Bodrum Kalesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda, 400 sporcu 40 yelkenli yat ile yarışarak Muğla etabını tamamladı. Bodrum Kalesi'nde düzenlenen törende Halikarnas Kupası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Arçelik Sailing Team bu sene yarışı en hızlı tamamlayan ekip olarak Line Honours ödülüne hak kazandı. TürkMedya iletişim sponsorluğunda gerçekleşen törende TürkMedya'yı temsilen Platin Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman ve Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan katıldı. Oya Yalıman ve Mehmet Ayan Gezgin B kategorisinde Orion Yelken, Live ve Zuzu's Angels takımlarına ödüllerini takdim etti.

Marmaris'ten başladı

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları, 25 Mayıs günü Marmaris'ten başladı ve 27 Mayıs günü zorlu rotanın tamamlanması ile Bodrum'da sona erdi. 14 ülkeden 40 tekne ve 400 sporcunun katıldığı yarışta kıyasıya mücadele gerçekleşti.

İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü ev sahipliğinde

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışları Kulübü tarafından ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlendi.

Törende Muğla Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Turgay Kaya, DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç, İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Etkinlikte Karya Çiçekleri Efe Grubu ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Askeri Bandosu misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı'ndan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programı nedeniyle katılamadığını törene bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında: "Yarışmaya iştirak eden tüm sporcularımızı çabaları, emekleri, fedakarlıkları ve centilmence yarıştıkları için tebrik ediyorum. Dünyanın en prestijli yarışlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışını, ülkemizin yat sporundaki özgüveninin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Bu önemli spor etkinliğinin icrasında görev alan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanımız şahsında ilgili tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kıran kırana geçtiğine inandığım yarış sonucunda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" dedi.

Başkan Ekrem Yemlihaoğlu

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışları Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu açılış konuşmasında her sene artan ivmeyle büyüyen organizasyona imza attıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yarışın Türkiye yelken ve yat sporları için büyük önem taşıdığını ifade eden Yemlihaoğlu, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün hayalleri olan ve uluslararası alanda prestij sahibi bir organizasyon olma noktasına geldik. Biz bu cennet coğrafyada barışa umut olmak, barışa bir ses olmak için yelken açıyoruz ve barışa inanan herkesi yelken basmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

14 ülkeden 40 tekne 400 sporcu

Marmaris'ten başlayıp Bodrum'da sona eren zorlu etabı tamamlayan 14 ülkeden 40 tekne 25 Mayıs günü Marmaris'ten denize açılmıştı. Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İsviçre, Hollanda, Portekiz, İtalya, Slovenya, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Belarus, Litvanya ve İngiltere'den 400 sporcu katıldı.

Arçelik Sailing Team ekibi Line Honours, IRC Maxi ve Knidos Özel Ödülü olmak üzere toplam 3 ödül alarak yarışmaya damgasını vurdu.

Bodrum Kalesi'nde ödüller verildi

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları ödül töreni 28 Mayıs Cumartesi akşamı Bodrum Kalesi'nde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışları Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlendi. Törende 9 farklı klasmanda yarışan teknelerden dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sırada İstanbul

Cumhurbaşkanlığı 3.Uluslararası Yat Yarışları; DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda, Türkiye'nin marka şehri ve turizmin başkenti olan Muğla'da başladı ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da 30 Ekim'de sona erecek.

Knidos Özel Ödülü

Bu sene kendi sınıfında Knidos burnunu ilk geçerek Knidos Özel Ödülü'nü alan takımlar ise: Arçelik Sailing Team, Leshiy, Wings Of Oz Racing, Fenerbahçe Doğuş Yelken, Silverline Cygnus, Carrot Jam, The Swiss Express Sailors, Orion Yelken ile Taxi Yelken oldu.

Dereceye Giren Takımlar

IRC MAXI

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Arçelik Sailing Team

Arçelik-Papili

Deniz Fıçı

Europen Yelken Takımı

Mersin Yelken Akademisi

Oytun Çalışlar

IRC 0

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Leshiy

Courrier Du Coeur

Andrey Arbuzov

Fox

Fox

Aliaksandr Racheuski

Team L R

Linea Rossa

Onur TOK

IRC 1

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Wings Of Oz Racing

Wings Of Island Tora

Sebahattin Kutoğlu

Schüco

Aurora X

Selda Turan Algon

İzocam Yelken Takımı

Vamos

Yusuf Erce Demirtaş

IRC 2

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Fenerbahçe Doğuş Yelken

Nox

Semih Pekyörür

Windy Yachting Team

Omani

Tunca Çalışkan

Ada Sailing Team

Ada Sailor

Ali Öztürk

IRC 3

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Silverline Cygnus

Cygnus

Kaan Parlas

Navita Yelken Takımı

Navita

Burhan Kurne

IRC 4

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Gelecek İçin Yelken Açıyoruz

Good Day Sunshine

Ahmet Murat Tan

Carrot

Jam CARROT

Andrey Raykov

GEZGİN A

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

The Swiss Express Sailors

Okhotnik

Florian Remigius

DHL Express Turkey Sailing

Znat

Enç Özen

Helvetic Express Lakers

Sidit

Johannes Fanz Helmut

GEZGİN B

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Orion Yelken

Luna

Mustafa Erol

Live

Live

Birol Buyruk

Zuzu's Angels (K)

Zuzu

Nevin Çırağan

GEZGİN C

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Taxi Yelken Takımı

Taxi

Beytullah Göçer

Yarış hakkında detaylı bilgiye www.sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.

Etiketler : Taxi Yelken Takımı Taxi Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı Ödülleri Sahiplerini Buldu
Roman yazıyor

Roman yazıyor
Annesinin Kuzuları sette

Annesinin Kuzuları sette
Vizyon için geri sayım

Vizyon için geri sayım
Dört koldan saldıracağız

Dört koldan saldıracağız
Üniversitede ödev konusu oldu

Üniversitede ödev konusu oldu
Ticarete atladı

Ticarete atladı
Bana tatil artık hayal

Bana tatil artık hayal
Almanya çıkarması

Almanya çıkarması
Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX