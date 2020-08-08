08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:51:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:51:00
CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA
ABONE OL
THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, yeni tip koronavirüse yakalandı.
CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Yunan başantrenör Dimitris Itoudis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Itoudis'in evinde karantinaya girdiği ve hazırlık kampının ilk kısmında takımın başında olamayacağı kaydedildi.
İstanbul Silivri'de denize girdikten sonra kaybolan 16 yaşındaki kız kayalık alanda baygın halde bulundu
Kısa süre önce babasını kaybeden Masterchef Mehmet Yalçınkaya, ilk kez paylaştığı acısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
- Milli kick boksçu kardeşler turnuvalara evlerinde hazırlanıyor
- Max Kruse'dan açıklama: Gece yaşamı için gelmedim, futbol oynamaya geldim
- Yılda 18 milyon TL kazanan Fatih Terim, maaşında 3'te 1 indirime gitti
- "Federasyon Golf Kupası" İstanbul'da düzenlenecek
- NBA'de Sixers galibiyet serisini 3 maça çıkardı
- Kulüplerden TFF'ye 'limit' çıkarması!