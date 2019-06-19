Copa America'da Peru, Bolivya'yı 3-1 mağlup etti

Copa America'da A Grubu'nda Bolivya, Peru'ya 3-1 mağlup oldu.

Mücadelede Bolivya 28. dakikada Marcelo Moreno'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Peru 45. dakikada guerrero ile skoru dengeledi: 1-1. Bu golün sonrasında ise dakikalar 55'i gösterirken Jefferson Farfan, Peru'yu öne geçiren golü kaydetti: 2-1.

Maçın sonucunu belirleyen gol 90. dakikada Edison Flores'ten geldi.

Bu sonuçla 2. sıradaki Peru puanını 4'e yükseltirken puansız Bolivya grupta son sırada yer aldı.