03 Temmuz 2019 09:52 | Çarşamba
Comolli, Luiz Gustavo transferini noktalamak üzere Fransa'ya gidiyor
Sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve transfer bombalarını patlatmaya başlayan Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Luiz Gustavo’nun işini bitirmek için Fransa’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Paris’e gidecek olan Sportif Direktör Damien Comolli, 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 8 milyon euro isteyen Marsilya kulübü ile masaya oturacak. Comolli, Fransız kulübünü 4.5 milyon euroya ikna ederek Gustavo transferine resmiyet kazandırmaya çalışacak. FFP kriterleri yüzünden UEFA’nın kıskacında olan Marsilya’nın 5 milyon euroluk bir rakama Sambacı’yı Fener’e vermeyi kabul edeceği ifade ediliyor.
(Star)
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