Çaykur Rizespor'dan ayrılan Aatif Chahechouhe, Antalyaspor ile sözleşme imzaladı

Buna göre Faslı futbolcu, bir diğer Süper Lig ekibi olan Antalyaspor'a transfer oldu. Aatıf, Akdeniz temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

RİZE'YE BÖYLE VEDA ETTİ

Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rizespor'a şu sözlerle veda etti;

"Geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiğim Rizespor'a, taraftarlarına, başkanımıza, yöneticilerine, sportif direktörümüze, hocamıza ve tüm teknik ekibimize, tüm kulüp çalışanlarımıza ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Rize'de harika bir 4 ay geçirdim. Rizespor'a gelecek sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum. "