Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: Vedat Muriqi için Ali Koç ile görüştük

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kulüpler Birliği toplantısında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Vedat Muriqi transferi hakkında kısa bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

"ALİ KOÇ, ŞAKAYLA KARIŞIK KONUŞTU"

Hasan Kartal, toplantının ardından TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Sayın Ali Koç şakayla karışık Vedat Muriqi için konuştu. 'En iyi bize uyar' dedi. 'İstiyorsan al'dedim ama 'Şu rakamı veririm, bu rakamı veririm' demedi. Bizim kulüplere olan mesafemiz eşit şekilde. Biz en iyi teklifi verene, Vedat Muriqi'yi yollayacağız. Ayrıca onu da üzmek istemiyoruz. Daha 24 yaşında ve kendisini göstrebileceği bir yere gitmesini istiyoruz. Hayırlısı neyse, o olsun." dedi.

"3 MİLYON €'YA SATMAYIZ, BİZDE KALSIN"

Golcü oyuncu Vedat Muriqi'nin transferiyle ilgili açıklamalarına devam eden Hasan Kartal, "Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Toulouse ve bir takımdan daha teklif var, adını bilmiyorum. Bizim duyumlarımız 3 milyon euro civarında ama bu rakama, bizde kalmasında daha hayır var. En çok rakamı verene satarız ama belli bir rakamın altına düşmek istemiyoruz. Vedat Muriri şu an tüm takımlara eşit mesafede." diye konuştu.

"LEHİMİZE BİR SÜREÇ İZLEYECEĞİZ"

Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Kimse Vedat Muric'i spor kamuoyunda transfer söylentileri üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmasın. Vedat Muric, altın değerinde bir oyuncumuz." dedi.

Bakır yaptığı açıklamada, transfer sezonunda en çok konuşulan futbolculardan birinin oyuncuları Vedat Muric olduğunu belirtti.

Muric'in Süper Lig'de geçen sezon 17 gol attığını anımsatan Bakır, "Ligin en fazla gol atan ikinci oyuncusu. Attığı gollerin yanında takıma yaptığı katkı ortada. Transferde adının konuşulması elbette sevindirici ama biz ve taraftarımız Vedat Muric'in takımda kalmasını istiyoruz. Fakat, oyuncumuzun gelecek planlamasına da saygı duyuyoruz. Yurt içi ve yurt dışından önemli takımlardan teklifler var. Sözlü olarak bazı kulüpler ile de görüştük. Vedat'ın ve kulübün lehine olan bir süreç izleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Golcü oyuncunun transfer sürecinde spor medyasında konuşulanlarla değerinin düşürülmeye çalışıldığını aktaran Bakır, "Kimse Vedat Muric'i spor kamuoyunda transfer söylentileri üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmasın. Vedat Muric, altın değerinde bir oyuncumuz. Son derece kaliteli ve değerli. Geçen sezon ligde 17 gol ile önemli bir başarısı var. Bazı şeyleri çarpıtarak oyuncumuzu değerinden farklı göstermek isteyenleri dikkatle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. (Sporx)