Carlo Kameni, aldığı süre ve maaşına bakıldığında dünyanın en pahalı kalecisi konumunda

Sarı-Lacivertliler’in kaleci transferi düşündüğü dönemde Kameni’nin maaşı bütçeyi zorluyor. Kameni, oynamadan 2.5 milyon euro kazanıyor. 1 yıl daha mukavelesi olan Kamerunlu, aldığı süre ve maaşına bakıldığında dünyanın en pahalı kalecisi!

(Akşam)