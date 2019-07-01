01 Temmuz 2019 11:59 | Pazartesi
Carlo Kameni, aldığı süre ve maaşına bakıldığında dünyanın en pahalı kalecisi konumunda
Fenerbahçe’nin geçen sezon hiç şans vermediği 35 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi Kameni’nin sözleşmesi bu sezon sonu bitecek.
Sarı-Lacivertliler’in kaleci transferi düşündüğü dönemde Kameni’nin maaşı bütçeyi zorluyor. Kameni, oynamadan 2.5 milyon euro kazanıyor. 1 yıl daha mukavelesi olan Kamerunlu, aldığı süre ve maaşına bakıldığında dünyanın en pahalı kalecisi!
(Akşam)
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