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29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:47:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:47:00

Çağlar Söyüncü 'sezonun en iyi 11'ine seçildi

Kaynak: AA

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İngiltere Premier Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu. Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü 2019-20 sezonunun en iyi 11'i listesinde kendine yer buldu.

Premier Lig'de sezonun en iyi 11'i seçildi. Goal'ün her sezon derlediği en başarılı 11 oyuncu listesinde bu sezon milli oyuncu Çağlar Söyüncü de var.

Leicester City formasıyla harikalar yaratan ve adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Söyüncü bu sezon ki başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

Mavi Beyazlı ekiple bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan başarılı stoper takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Milli oyuncumuza stoperde Liverpool'un süper yıldızı Virgil Van Dijk eşlik etti.

Kırmızılılar 30 yıllık şampiyonluk hasretine son verirken en iyi 11'de Van Dijk ile beraber Alisson, Alexander-Arnold, Robertson, Henderson, Mane ve Salah da listede yer aldı.

Kadroyu tamamlayan isimler ise gol kralı olan Jaime Vardy, asist kralı Kevin De Bruyne ve Manchester United'in yıldız oyuncusu Bruno Fernandes oldu.

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