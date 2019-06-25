25 Haziran 2019 18:23 | Salı
Çağla Büyükakçay, Wimbledon'da birinci eleme turunda elendi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Wimbledon'ın birinci eleme turunda Hint Ankita Raina'ya 2-0 6-4, 6-3 yenilerek ana tabloya kalamadı.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Hint Ankita Raina'ya 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.
Kadınlar dünya sıralamasının 247. basamağındaki Çağla Büyükakçay, elemelerin ilk turunda dünya 171 numarası Hint Ankita Raina ile karşılaştı.
Rakibine 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, turnuvaya veda etti.
(AA)
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