Büyük ihtimalle Beşiktaş’tayım

GÜNEŞ

■ TRANSFERDE önceliği stopere veren Beşiktaş, 1 değil 2 stoper transfer edecek. Bu isimlerden birinin Türkiye ligini bilen, tecrübeli ve maliyeti uygun Roman Neustadter olduğu ortaya çıktı. Alman asıllı Rus milli futbolcu, 3 sezondur formasını giydiği Fenerbahçe’den ayrıldı. 31 yaşındaki ismin yakın çevresine, Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini ve sezon sonu için anlaştıklarını söylediği öğrenildi.

EVİMİ BİLE BOŞALTMADIM

ROMAN, “Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın hocası oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim. Menajerim bir kaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi bir sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen tüm teklifleri şu an için askıya aldım. Bir kaç güne transferimdeki durumum belli olur” ifadelerini kullandı.

LECCE BURAK’DA ISRARCI

■ LECCE kulübünün ise Burak Yılmaz ısrarı sürüyor. Menajerler aracılığıyla Burak'la temasa geçen ancak ret cevabı alan İtalyan kulübünün başkanı Saverio Damiani verdiği son demeçte, Burak konusunda çok istekli olduklarını ve bu transferi sportif direktörlerinin yürüttüğünü açıkladı. Damiani, Burak Yılmaz'ın yanı sıra Ertuğrul Ersoy'u da alacaklarını ifade ederken, iki futbolcu da İtalyan gazetelerinin ilk sayfasında manşet olmaya devam ediyor.