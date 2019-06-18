  • Bist 100
    92.249
  • Dolar
    5,8764
  • Euro
    6,6076
  • Altın
    253,6828
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mursi'nin katilleri unutulmayacak Mursi'nin katilleri unutulmayacak
Mansur Yavaş hakkında dava  Mansur Yavaş hakkında dava 
'Ekmeğimiz aşımız için yürüyoruz' 'Ekmeğimiz aşımız için yürüyoruz'
'Son sözü millet söyleyecek' 'Son sözü millet söyleyecek'
Berfin'e kendi dokusundan yeni yüz Berfin'e kendi dokusundan yeni yüz
Doktor bu ne? Doktor bu ne?
Sarı kantaronla sinüzitten kurtulun  Sarı kantaronla sinüzitten kurtulun 
Seferberlik işsizliğe ilaç oldu Seferberlik işsizliğe ilaç oldu
İstihdam teşvikleri kayıt dışını azalttı İstihdam teşvikleri kayıt dışını azalttı
Fikir girişimciden destek devletten Fikir girişimciden destek devletten
Eski sevgili moral bozdu Eski sevgili moral bozdu
Kardeş sevgisi Kardeş sevgisi
Luigi Datome hafıza kaybı yaşadı Luigi Datome hafıza kaybı yaşadı
Büyük aşk 2 yıl sürdü Büyük aşk 2 yıl sürdü
Zerrin Özer'e büyük şok Zerrin Özer'e büyük şok
Fahriye’den baba paylaşım Fahriye’den baba paylaşım
Küfrünü savundu Küfrünü savundu
Samimiyet kazanacak Samimiyet kazanacak
İlk dakikadan itibaren taraf! İmamoğlu'na başkan dedi İlk dakikadan itibaren taraf! İmamoğlu'na başkan dedi
Mert Müldür harekatı Mert Müldür harekatı
Gudelj kapışması Gudelj kapışması
Darbeci yönetimden Mursi'nin cenazesiyle ilgili karar: Reddettiler Darbeci yönetimden Mursi'nin cenazesiyle ilgili karar: Reddettiler
Büyük ihtimalle Beşiktaş’tayım Büyük ihtimalle Beşiktaş’tayım
Ekrem İmamoğlu’nun burs vaadine İBB’den açıklama Ekrem İmamoğlu’nun burs vaadine İBB’den açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Haziran 2019 08:00 | Salı

Büyük ihtimalle Beşiktaş’tayım

Son 3 sezon F.Bahçe'de oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren Rus stoper Roman Neustadter, büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağını söyleyerek teklifleri beklemeye aldı.

GÜNEŞ

■ TRANSFERDE önceliği stopere veren Beşiktaş, 1 değil 2 stoper transfer edecek. Bu isimlerden birinin Türkiye ligini bilen, tecrübeli ve maliyeti uygun Roman Neustadter olduğu ortaya çıktı. Alman asıllı Rus milli futbolcu, 3 sezondur formasını giydiği Fenerbahçe’den ayrıldı. 31 yaşındaki ismin yakın çevresine, Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini ve sezon sonu için anlaştıklarını söylediği öğrenildi.

EVİMİ BİLE BOŞALTMADIM

ROMAN, “Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın hocası oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim. Menajerim bir kaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi bir sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen tüm teklifleri şu an için askıya aldım. Bir kaç güne transferimdeki durumum belli olur” ifadelerini kullandı.

LECCE BURAK’DA ISRARCI

 ■ LECCE kulübünün ise Burak Yılmaz ısrarı sürüyor. Menajerler aracılığıyla Burak'la temasa geçen ancak ret cevabı alan İtalyan kulübünün başkanı Saverio Damiani verdiği son demeçte, Burak konusunda çok istekli olduklarını ve bu transferi sportif direktörlerinin yürüttüğünü açıkladı. Damiani, Burak Yılmaz'ın yanı sıra Ertuğrul Ersoy'u da alacaklarını ifade ederken, iki futbolcu da İtalyan gazetelerinin ilk sayfasında manşet olmaya devam ediyor.

Mursi vefatından önce "Ülkem için benimle mezara gidecek sırlarım var" dedi
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert tepki!
'Bu yılın sonunda İstanbul'a 15 milyon turist gelecek'
AB İran nükleer anlaşmasının sürmesini istiyor
Başkan Erdoğan'dan Muhammed Mursi mesajı!
Son dakika! Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu
Boeing'den özür: Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz
Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad ve Aynularab'da yeni SDG oyunu
Türkiye'den Çipras'a yanıt
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü transfer etti
Pakistan'da çekirge istilası
Pazarcı’dan dikkat çeken yorum: Küçükkaya o soruyu neden soramadı?
Canlı yayın sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
Bu araba pazarında yok yok: İstanbul’un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik
Yeni askerlik sistemi ilgili son dakika açıklaması! Tarih verdi...
Milli Muharip Uçağımız ilk kez Paris Airshow'da tanıtıldı
Diagne için resmi açıklama geldi
İşte o harita... Türkiye'siz şansları yok...
Konut alacaklar dikkat... Ziraat Bankası bugün başlattı...
Pelin Batu: Sokrates'e, Platon'a fahişeler fikir verirdi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ