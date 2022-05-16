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16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:52:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:32:00

Buse Naz Çakıroğlu bronz madalyayı garantiledi

Kaynak: AA

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda yarı finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, bronz madalyayı garantiledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, bronz madalyayı garantiledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final maçında Filipinli Aira Cordero Villegas ile karşılaştı.

İyi başladığı maçta ilk raundu 4-1 alan olimpiyat ikincisi milli boksör, ikinci raundu 5-0 üstün bitirdi. Maç boyunca rakibini uzak tutan ve net yumruklar vuran Buse Naz, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bronz madalya kazanması kesinleşen Buse Naz Çakıroğlu, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşacak.

Etiketler : türkiye buse naz çakıroğlu bronz madalya
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