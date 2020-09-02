Bursaspor'da Mustafa Er dönemi başladı

Bursaspor ile yeni sözleşme imzalayan deneyimli antrenör Mustafa Er ve ekibi, ayağının tozu ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bu sezon Süper Lig hedefi ile çalışmalara başlayan yeşil-beyazlı sporcuların Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerindeki antrenmanı yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşular devam etti. Antrenmanın son bölümünde takım, pas press çalışması yaptı.