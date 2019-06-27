Bursaspor, Frey'e borcunu ödeyerek cezadan kurtuldu
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, eski oyuncusu Fransız kaleci Sebastian Frey'e borcunu ödeyerek ceza alma riskini ortadan kaldırdı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA tarafından Bursaspor hakkında verilen kararın gereğinin yerine getirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüzün imkanlarıyla ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın desteğiyle Sebastian Frey’e alacakları ödenmiştir. Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalkmıştır." ifadelerine yer verildi. (AA)
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