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24 Temmuz 2020 Cuma 15:37:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 15:37:00

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Kaynak: AA

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Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olduğu iddia edilen Burak Yılmaz, veda mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olduğu iddia edilen Burak Yılmaz, veda mesajı yayımladı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabında siyah-beyazlı forma altında attığı bir gol sonrası yaşadığı sevinci yansıtan fotoğrafını paylaşarak, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamaya gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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