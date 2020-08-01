Burak Yılmaz için resmi açıklama geldi

Fransız ekibi Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ı resmen kadrosuna kattı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Lille'de Burak Yılmaz'ın dışında milli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik de forma giyiyor.

,Lille CEO'su Marc Ingla bu transfer hakkında şu sözleri kullandı:

''Burak’a hoşgeldin diyorum. Lille'de onu ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyor. O iyi bir 9 numara ve çok yetenekli. Deneyimini ve yönetici tavrını Türkiye’de 4 kulüpte forma giyerek gösterdi. Orada bir efsane. Ekibimizi güçlendirmesi v oyun modeline uyması adına mükemmel bir profil.''

Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 maçta forma giyen Burak Yılmaz, 14 gol kaydetti ve 7 asist yaptı.