Burak Yılmaz için resmi açıklama geldi
Fransız temsilcisi Lille, Beşiktaş'la alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden Burak Yılmaz'ın transferini resmen açıkladı.
Fransız ekibi Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ı resmen kadrosuna kattı.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Lille'de Burak Yılmaz'ın dışında milli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik de forma giyiyor.
,Lille CEO'su Marc Ingla bu transfer hakkında şu sözleri kullandı:
''Burak’a hoşgeldin diyorum. Lille'de onu ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyor. O iyi bir 9 numara ve çok yetenekli. Deneyimini ve yönetici tavrını Türkiye’de 4 kulüpte forma giyerek gösterdi. Orada bir efsane. Ekibimizi güçlendirmesi v oyun modeline uyması adına mükemmel bir profil.''
Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 maçta forma giyen Burak Yılmaz, 14 gol kaydetti ve 7 asist yaptı.
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