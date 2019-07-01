Bundesliga panzeri Margreitter

GÜNEŞ

■ KARTAL, stoper adayını Almanya'da buldu. Siyah-Beyazlılar, Bundesliga’ya veda eden Nürnberg’in Avusturyalı stoperi Georg Margreitter için girişimlere başladı. 30 yaşındaki futbolcu ile temasa geçen Beşiktaşlı yetkililer bu transferi sonlandırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 27 maçta görev alıp 2 gol de atan tecrübeli ismin maliyetinin uygun olduğu ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın transfere onay verdiği gelen haberler arasında…

TAKIMIN EN TECRÜBELİSİ

■ KARİYERİNE Avusturya'nın LASK takımıyla başlayan Margreitter, 2010 yazında A. Wien'e transfer oldu. Burada gösterdiği performansla 2.5 milyon euroya Wolverhampton'a transfer olan tecrübeli savunmacı, Ada'da bekleneni veremedi. 2015'te bedelsiz olarak Nürnberg ile anlaşan deneyimli futbolcu, Alman ekibiyle 4. sezonunu tamamladı. 2021’e kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun küme düşme nedeniyle transferinde kolaylık sağlanacak.

BİR STOPER DAHA ALINACAK

VİDA’NIN takımda kalmasına kesin gözüyle bakılan Siyah-Beyazlı kulüpte, Enzo Roco kesin olarak ayrılıyor. Stoper de görev alabilen Medel’in de satılma ihtimaliyle Avcı’nın elinde 2 stoper kalıyor. İsimat-Mirin’le rekabete girebilecek kaliteli bir ismi daha kadroya katmayı planlayan Beşiktaş yönetimi Margreitter transferi için “Hocamızın uzun zamandır takip ettiği bir isim. Transfer edeceğimiz iki stoperden birisi olabilir” şeklinde görüş bildirdi