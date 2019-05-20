Galatasaray'ın sezon başında Everon'dan kiralayarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, bu sezon elde ettikleri şampiyonluk için konuştu.

Başarılı kanat oyuncusu, yaşadıkları şampiyonluğun profesyonel kariyerindeki ilk başarısı olduğunu söyledi ve, "Çok zorlu bir atmosferde, çok zor bir maça çıktık ancak Galatasaray ile tarih yazdığım için çok mutluyum. Bu başarı için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu başarıyı sadece harika bir takımla, Everton'dakilerin ve buradaki herkesin desteğiyle gerçekleştirebilirdik. Bu benim profesyonel olarak ilk başarım. İki kupayı birden kazanmak, bir rüyayı gerçekleştirmek gibiydi" diyerek duygularını paylaştı.

Şampiyonluğun geldiği Başakşehir maçında attığı golle galibiyeti getiren Onyekuru, bu sezon başında katıldığı Galatasaray'da 43 maçta forma giymiş ve takımına 16 gol gol 6 asistlik katkı verdi.

(Sporx)