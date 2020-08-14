14 Ağustos 2020 Cuma 09:49:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 09:49:00
BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı
Kaynak: AA
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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kosova Milli Takımı oyuncusu Jetmir Topalli ile eski futbolcusu Murat Akça'yı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki forvet Jetmir Topalli ve 30 yaşındaki savunma oyuncusu Murat Akça'yla sözleşme imzalandı.
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