Brahimi'nin istekleri ve maliyeti Marsilya'yı şok etti

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine giren Cezayirli kanat oyuncusu Yacine Brahimi, istekleriyle Olimpik Marsilya'yı da adeta şaşkına çevirdi.

Record'da yer alan haberde; Porto ile sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan talep ettiği 4 sezonluk kontrat, yıllık 4.5 milyon euro net ücret ve 6 milyon euro imza parasını Marsilya'dan da istedi. %45 gelir vergisi olan Fransa'da Brahimi'nin maliyetinin yaklaşık 35 milyon euro'ya gelmesinden ötürü Marsilya'nın bu transferden vazgeçtiği vurgulandı.

UEFA'nın FFP gözetiminde olan ve Avrupa kupalarına katılamayan Marsilya'nın böyle bir maliyete katlanamayacağı bilgisi de verildi.

Marsilya dışında adı Brahimi'nin adının anıldığı Rennes, "Brahimi ilgilenmiyoruz." açıklaması yaptı.

Sol kanatta görev alan Yacine Brahimi, geçen sezon Porto formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 13 gol atıp 9 asist yaptı.

(SPORX)