Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'nin sözleşmesi uzatıldı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'nin 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi, 2020-2021 sezonu sonuna dek uzatıldı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İsviçreli teknik direktör Favre'nin sözleşmesinin, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.
Borussia Dortmund'un üst yöneticisi Hans-Joachim Watzke, Favre'nin beklentilerini yüzde 100 karşıladığını belirterek, geleceği birlikte inşa istediklerini dile getirdi.
Teknik direktör Favre ise sarı-siyahlı ekiple yapıcı ve başarılı iş birliğini sürdürecek olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.
Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezonun başında Borussia Dortmund'un başına geçmiş, sarı-siyahlılar ligi Bayern Münih'in 2 puan (76) gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.
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