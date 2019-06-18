18 Haziran 2019 10:17 | Salı
Borussia Dortmund Cenk Tosun'un peşinde
Borussia Dortmund, Everton’la yol ayrımında olan Cenk Tosun’la ilgileniyor.
Beşiktaş formasıyla yaptığı büyük çıkışın ardından İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, geçen dönem takımında istediği kadar forma şansı bulamamıştı.
Kulübüyle ayrılığın eşiğinde olan Milli golcüyle Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un ilgilendiği öğrenildi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Dortmund’a ek olarak Schalke 04’ün de Cenk’i takip ettiği bildirildi.
(Fanatik)
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