Borussia Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Beşiktaş formasıyla yaptığı büyük çıkışın ardından İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, geçen dönem takımında istediği kadar forma şansı bulamamıştı.

Kulübüyle ayrılığın eşiğinde olan Milli golcüyle Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un ilgilendiği öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Dortmund’a ek olarak Schalke 04’ün de Cenk’i takip ettiği bildirildi.

(Fanatik)