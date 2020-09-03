Arjantin devi Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı

03 Eylül 2020 Perşembe 14:44:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 14:44:00
Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA
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Arjantin'in köklü futbol kulüplerinden Boca Juniors, 18 futbolcusunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımdaki sağlık kontrolleri sonucu 18 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 4'ünün hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.
Futbolcuların protokollere uygun şekilde karantinaya alındığı ve gelecek günlerde yeni testler yapılacağı kaydedildi.
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