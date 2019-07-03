Boateng heyecanı

GÜNEŞ

SKY SPORT’UN İDDİASI

GEÇTİĞİMİZ sezonu 3. tamamlamasına rağmen yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2019-20 sezonu öncesi transfer yapmakta zorlanan Beşiktaş’ta, İtalya’dan gelen müthiş bir iddia taraftarları mutlu etti. İtalyan basını, Siyah-Beyazlılar’ın Ganalı dünyaca ünlü forvet Kevin-Prince Boateng ile ilgilendiğini yazdı. Sky Sport İtalia'nın manşetine taşıdığı habere göre, Beşiktaş Boateng için Sassuolo ile görüşüyor.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

SASSOULO Sportif Direktörü Neroverdi Carnevali, 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Boateng'in takımda kalmayacağını ve gelen teklilere açık olduklarını açıklarken, İtalyan medyasına göre Beşiktaş ile Sassoulo arasında yapılan görüşmeler bir hayli ciddi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Barcelona'da geçiren 32 yaşındaki santrforun, Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ve Sassuolo'da kalmak istemediği belirtildi.

BARCELONA’DA OLMADI

GANALI hücum oyuncusu geçen sezonun ilk yarısında İtalya liginde 13 maçta görev alırken 4 gol attı. Devre arasında İspanya’da şampiyonluğu kazanan Barcelona'ya kiralık olarak giden Boateng, burada istediği şansı bulamadı ve sadece 3 maçta forma giyerken gol atamadı. Boateng için Siyah-Beyazlılar’ın kiralık teklifinde bulunduğu, Sassuolo'nun kabul etmesi halinde, Ganalı forvetin, Beşiktaş'a imza atacağı kaydedildi.