Bir taşla iki kuş

GÜNEŞ

■ GELECEK sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, bunun için kaynak yaratmak da zorunda. Sarı-Lacivertli ekibin elinde satabileceği en önemli değer olarak da Makedon genç yıldız Eljif Elmas gösteriliyor. Eljif için son olarak Sevilla iddiası ortaya atıldı. İspanyol kulübün, Sarı-Lacivertliler ile temasa geçerek Eljif’e karşılık Simon Kjaer ve bir miktar para teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

23 MİLYON EUROLUK TEKLİF

■ İTALYAN takımlarıyla birlikte İngiltere'den de teklifler aldığı iddia edilen Eljif için son olarak ciddi bir teklifin de Sevilla'dan yapıldığı kaydedildi. İspanyol basınından El Decano'da yer alan habere göre, genç futbolcu için Sevilla'nın 15 milyon euro ve Kjaer'i önerdiği iddia edildi. Kjaer'in de bonservis bedelinin yaklaşık 8 milyon euro olduğu ve toplamda 23 milyon euroya eş değer bir teklifin yapıldığı belirtildi.

STOPER AÇIĞI VAR

■ ELJİF Elmas için İtalya'dan Inter, Napoli ve Lazio'nun İspanya'dan Atletico Madrid'in ve İngiltere'den de Tottenham'ın devrede olduğu da kaydedildi. Sevilla’nın Kjaer teklifi de Fenerbahçe için olumlu olarak değerlendiriliyor. Sözleşmeleri biten Neustadler ile devam etmeyecek olan Sarı-Lacivertliler, Skrtel ile de henüz anlaşma sağlayamadı. Ersun Yanal’ın, sert bir stoper olan Kjaer’i, asla reddetmeyeceği gelen haberler arasında.