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13 Temmuz 2023 Perşembe 21:48:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 21:48:00

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nani, Adana Demirspor'da

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Portekizli sol kanat Luiz Nani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Etiketler : adana demirspor transferleri luiz nani transferi Nani
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