13 Temmuz 2023 Perşembe 21:48:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 21:48:00
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nani, Adana Demirspor'da
Kaynak: AA
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Portekizli sol kanat Luiz Nani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.
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