Beşiktaş'tan sürpriz transfer müjdesi! İmzayı atıyor

İngiliz ekibi Bournemouth'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Jordon İbe ile ilgili Ada medyasından flaş bir haber geldi.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadroda düşündüğü oyunculardan biri olan 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun, Türkiye'ye gelmesinin an meselesi olduğu yazıldı.

Ada'nın önde gelen gazetelerinden The Telegraph'a göre sağ kanatta forma giyen İbe için Beşiktaş ve İskoçya'dan Celtic'in pazarlık masasına oturduğu, Siyah-Beyazlılar'ın bu transferde güçlü taraf olduğu belirtildi.

Artık kariyerinde Ada dışında yeni bir sayfa açmak isteyen İbe'nin seçimini, büyük ihtimalle Kara Kartal'dan yana kullanacağı öne sürüldü.