  • BIST
    1100.55
  • Dolar
    7,3345
  • Euro
    8,7048
  • Altın
    463,3140
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'da görevli Fransız subay casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu...
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı
Bursaspor yeni başkanı Erkan Kamat oldu
Galatasaray'da Adem Büyük'e doğum günü sürprizi
Üsküdar'da tehlikeli düğün konvoyu! 4 sürücüye ceza yağdı
ABD'nin kirli Suudi Arabistan projesi! İsrail için Muhammed Bin Selman'a baskı
Suudi Arabistan'da petrol yatağı keşfedildi
Bakan Çavuşoğlu Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Batı Afrika ülkesi Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 44 bini geçti
AK Parti'li Kurtulmuş'tan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına sert tepki: Bu aşağılık hareketi ...
Irak'ta koronavirüs bilançosu! 24 saatte 3 bin 731 vaka
Beşiktaş'tan savunmaya 21'lik yıldız! Montero yarın İstanbul'da
LaLiga'dan Messi'ye rest! 700 milyon euroyu ödemeden gidemez
Sağlık Bakanı Koca son durumu paylaştı! Ağır hasta sayımız artıyor
Suudi Arabistan'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Yerli ve milli füze ATMACA yıl sonunda TSK envanterinde
Akdeniz'de göçmen botu alev aldı
Milan İbrahimovic'le sözleşme yeniledi
Moskova'da kritik görüşme! Putin, Lukaşenko'yu davet etti
MSB: Kuzey Irak'ta 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır
Başkan Erdoğan duyurdu: Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz
Protestoculara polis müdahalesi!
30 Ağustos 2020 Pazar 19:41:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 19:44:00

Beşiktaş'tan savunmaya 21'lik yıldız! Montero yarın İstanbul'da olacak

ABONE OL

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, katıldığı canlı yayında transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kocadağ, 'Montero yarın İstanbul'da olacak. Genç bir stoper, onu kiraladık diye söyleyebiliriz' dedi.

Beşiktaş, bir süredir görüşmeler yaptığı Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu Türkiye'ye getiriyor.

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlıların yeni stoperi, yarın (31 Ağustos) 23:20'de İstanbul'da olacak.

Hem sol stoper hem sol bek oynayabilen genç oyuncuyu ikna eden Beşiktaş yönetimi, İspanyol kulübüne de maaşına karşılık 1 yıllık kiralama teklifi sundu ve bu konuda anlaşıldı. İki kulüp arasındaki görüşmeler 'satın alma opsiyonu' nedeniyle uzadı.

YÜZDE 50'Sİ 4.5 MİLYON EURO

Madrid ekibi önce sözleşmeye opsiyon ekletmek istemedi ancak Beşiktaş'ın bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro önermesi sonrası gelecek sezon için satın alma opsiyonu üzerinden de el sıkışıldı. Montero ise yıllık 775 bin Euro alacak.

Resmi sözleşmeyi imzalayan genç futbolcu, Atletico Madrid'in de ıslak imzayı atmasının ardından bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

KORUYUCU GÖZLÜK

Mart 2017'de aldığı bir darbe sonrasında retinasında yırtık oluşan ve bir operasyon geçiren 1.85 boyundaki Montero, maçlara koruyucu gözlük ile çıkıyor.

FRANCİSCO MONTERO KİMDİR?

İspanya dışında daha önce oynamayan Montero, geçen sezon kiralık forma giydiği Deportivo La Coruna'da 31 maça çıktı. Atletico Madrid formasını 48 kez taşıyan İspanyol futbolcu, bir kez de İspanya U21 Milli Takımı'nda görev yaptı.

(beIN Sports)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER