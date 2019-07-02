Beşiktaş'tan Kevin-Prince Boateng sürprizi! Sky Sports Italia da doğruladı

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde iddialı girmeye hazırlanan Beşiktaş, transferdeki sessizliği bozmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar ile ilgili dün gece flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme'de tanınmış bir gazeteci olan ve Türkiye transfer piyasasında da tanınan bir isim olan Di Marzio, Beşiktaş'ın Kevin Prince Boateng'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını iddia etti. Bir yandan mali konulardaki sıkıntıları aşmaya çalışan, bir yandan da yeni sezonda şampiyonluğa oynayabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan yönetimin, Ganalı futbolcu ve kulübü Sassulo ile temasa geçtiği dile getirildi. Kartal, Boateng'in son durumu hakkında bilgi istedi.

31'DE BARCELONA'YA TRANSFER YAPTI

Gana asıllı, Almanya doğumlu olan Kevin Prince Boateng, geçen sezon ilginç bir transfere imza atmış, 31 yaşında Sassulo'dan dünya devi Barcelona'ya kiralık gitmişti. Şu anda Bayern Münih'te forma giyen kendisinden 1 yaş küçük kardeşi Jerome Boateng ile birlikte Hertha Berlin alt yapısında futbol kariyerine başlayan Kevin Prince, kariyerinde Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke, Las Palmas, E.Frankfurt, Sassulo ve son olarak Barcelona'da görev yaptı. Kardeşi Jerome Boateng Almanya Milli Takımı'nda oynayan Prince, ana vatanı olan Gana'yı seçti. 10 numara, merkez orta saha ve kanatlarda görev yapabilen 32 yaşındaki oyuncu kariyerinde oynadığı 431 resmi karşılaşmada 67 gol atıp, 51 asist yaptı.

Kartal'ın transfer gündemindeki Boateng, kariyerinde 10 farklı kulübün formasını giydi. Boateng için kulüplerin ödediği toplam bonservis yaklaşık 40 milyon Euro.

Kevın Prince Boateng, devre arası transfer olduğu Barça'da rotasyonda kullanıldı ve sadece 4 resmi maçta forma giyebildi.

(Fotomaç)