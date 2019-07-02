Beşiktaş'tan Kagawa'ya transfer resti!

  • Bist 100
    99.739
  • Dolar
    5,6860
  • Euro
    6,4309
  • Altın
    254,7591
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son dakika... Hak-İş'ten flaş açıklama: Açlık grevine başlayacağız Son dakika... Hak-İş'ten flaş açıklama: Açlık grevine başlayacağız
Sosyal medyada Suriyeli provokasyonuna 2. operasyon! Sosyal medyada Suriyeli provokasyonuna 2. operasyon!
Kırklareli'de yasağa rağmen denize girenlere tutanak Kırklareli'de yasağa rağmen denize girenlere tutanak
Temmuz 2019 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz kira artışı 2019 Temmuz 2019 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz kira artışı 2019
Mısır'daki El-Ezher'den İsrail'e tünel tepkisi Mısır'daki El-Ezher'den İsrail'e tünel tepkisi
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan valilere talimat! Düğün magandaları hakkında işlem yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan valilere talimat! Düğün magandaları hakkında işlem yapılacak
Uzman önerdi! Sıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu çorbası içebilirsiniz Uzman önerdi! Sıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu çorbası içebilirsiniz
Alev Alatlı: Avrupalı, oldum olası ksenofobiktir Alev Alatlı: Avrupalı, oldum olası ksenofobiktir
Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak
İnegöl'de 40 bin ton patates hasadı bekleniyor İnegöl'de 40 bin ton patates hasadı bekleniyor
Fenerbahçe Beko, Datome ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı Fenerbahçe Beko, Datome ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Dorukhan Toköz için 15-20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor Beşiktaş, Dorukhan Toköz için 15-20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor
Son dakika... İzmir-Ankara yolunda feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti Son dakika... İzmir-Ankara yolunda feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
İngilizler Almanya'nın "ulusal travma"sını böyle görüntüledi! 500 bin hatalı proje! İngilizler Almanya'nın "ulusal travma"sını böyle görüntüledi! 500 bin hatalı proje!
Galatasaray, Fernando Reges'in alternatfini buldu: Steven Nzonzi Galatasaray, Fernando Reges'in alternatfini buldu: Steven Nzonzi
Huawei Android uygulamasına devam etmek için ABD'den yönlendirme bekliyor Huawei Android uygulamasına devam etmek için ABD'den yönlendirme bekliyor
Son dakika... FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 40 şüpheli hakkında gözaltı Son dakika... FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 40 şüpheli hakkında gözaltı
Garry Rodrigues'in hocası açıkladı: Gelecek sezon bizimle olmayacak. Gideceği kulüple görüşmeler sürüyor Garry Rodrigues'in hocası açıkladı: Gelecek sezon bizimle olmayacak. Gideceği kulüple görüşmeler sürüyor
Irak, Haşdi Şabi güçlerinin bürolarını kapatacak Irak, Haşdi Şabi güçlerinin bürolarını kapatacak
Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Galatasaray, Lazio'nun Yunus Akgün için teklif ettiği 4 milyon Euro'yu kabul etti Galatasaray, Lazio'nun Yunus Akgün için teklif ettiği 4 milyon Euro'yu kabul etti
Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı
Jandarmadan 3 ilde ruhsatsız silah satışı operasyonu Jandarmadan 3 ilde ruhsatsız silah satışı operasyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Temmuz 2019 09:24 | Salı

Beşiktaş'tan Kagawa'ya transfer resti!

İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüplerinden beklediği teklifleri alamayan Shinji Kagawa’ya, Yeni sezon hazırlıkları yakında başlayacak. Artık Kesin kararını vermeni bekliyoruz denildi.

Beşiktaş geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydirdiği Japon yıldız Shinji Kagawa transferinde de mutlu sona yaklaştı. Alman temsilcisi Dortmund’un önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer almayan Kagawa, kendisine İspanyol, İtalyan ve İngiliz kulüplerinden teklif olduğunu belirtip Beşiktaşlı yöneticilerden süre istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya seyahatine eşlik eden yönetici Hüseyin Yücel’in, Shinji Kagawa ile buluştuğu öğrenildi. İngiliz ve İtalyan kulüplerinden sonra İspanya’dan da beklediği teklifi alamayan Kagawa’ya Yücel’in, “Yeni sezon hazırlıkları yakında başlıyor. Sezona bizimle başlamak istiyorsan artık kesin kararını bir kaç gün içinde vermelisin” dediği öğrenildi.

DORTMUND SICAK BAKIYOR

Beşiktaş’ın Shinji Kagawa’yı kiralama isteğine Dortmund’un sıcak baktığı öğrenildi. Kagawa’nın da Yücel ile görüştükten sonra Beşiktaş’a gelmeye istekli olduğu belirtildi. Kartal bu transfer için 3 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Alman kulübüne kiralama bedeli olarak 1 milyon, Kagawa’ya da 2 milyon euro ödenmesi planlanıyor. Japon yıldıza alacağı ücret iletildi.

(Star)

İngilizler Almanya'nın "ulusal travma"sını böyle görüntüledi! 500 bin hatalı proje!
FETÖ'ye darbe üstüne darbe! Çok sayıda gözaltı var
Ülke şokta! Uçaktan ceset düştü!
Dünya devi müjdeyi vermişti... Bir ilimiz daha talip oldu
Bu görüşme ülkeyi karıştırdı
Survivor 2019 şampiyonu kim? Survivor Türkiye şampiyonu kim oldu?
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu!
Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurlu'nun zam oranı
İsrail'e para akıtıyorlar! İşte Filistin'deki yasa dışı yerleşimcileri finanse eden aile!
Beşiktaş'tan Kevin-Prince Boateng sürprizi! Sky Sports Italia da doğruladı
Bebeklerin kimlik kartları artık evlerine gönderilerecek! 4 pilot ilde uygulama başladı
Gustavo imzaya çok yakın
Güneş tutulmasını canlı izle
Kriz lobisinin hesapları bozuldu
Ucuz balcıya soygun şoku
ABD S-400 için fazla diretemez!
Aceleye gerek yok
"İran ateşle oynuyor"
Sigortasız işçiye emeklilik hakkı
"Türkiye ve Çin ortak gelecek vizyonu paylaşıyor"
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ