23 Mayıs 2019 14:54 | Perşembe
Beşiktaş'tan Ersun Yanal ve Burak Yılmaz açıklaması
Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden gündeme düşen Burak Yılmaz ve Ersun Yanal haberlerine dair açıklamalarda bulundu.
İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama:
"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada son birkaç gündür Başkanımızın söylemediği, asılsız ve yalan ifadeler beyanat vermiş gibi gösterilerek paylaşılmaktadır. Başkanımızın Sayın Ersun Yanal ve oyuncumuz Burak Yılmaz karşılaştırması yaptığı bir beyanatı olmamıştır.
Büyük Beşiktaş taraftarının bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e olay sözler: Delikanlı adam kaçmaz
- Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: Neler yaşadık ama mutlu sona ulaştık
- Fatih Terim'in paylaşımı dakikalar içinde rekor kırdı
- Cimbom kasasını doldurdu! 450 milyon TL'lik çılgın gelir
- Abdurrahim Albayrak: 6 kez yönetici oldum, 6'sında da şampiyon oldum