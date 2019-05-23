Beşiktaş'tan Ersun Yanal ve Burak Yılmaz açıklaması

İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada son birkaç gündür Başkanımızın söylemediği, asılsız ve yalan ifadeler beyanat vermiş gibi gösterilerek paylaşılmaktadır. Başkanımızın Sayın Ersun Yanal ve oyuncumuz Burak Yılmaz karşılaştırması yaptığı bir beyanatı olmamıştır.

Büyük Beşiktaş taraftarının bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"