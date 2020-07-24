Beşiktaş'tan ayrılan Boateng'den veda mesajı: Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız
Beşiktaş'tan ayrılan Boateng, yayımladığı mesajda, "Sadece Büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim." dedi.
Beşiktaş'tan ayrılan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, veda mesajı yayımladı.
Boateng, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sadece Büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız." ifadelerini kullandı.
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