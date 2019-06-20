Beşiktaş'ta yeni sezon kadrosuna sınırlama getirilecek

Geçen sezon başından bu yana süre gelen ödeme sıkıntısının takımda olumsuz şartlar yarattığını ve çekilen ihtarnameler ile hukuksal olarak da zorluklar yaşandığını tecrübe eden yönetim, yeni sezonda çok geniş bir kadro kurmayacak. Bu konuda teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını alan siyah beyazlı yönetim 2 kaleci ile birlikte A takım düzeyinde en fazla 22 kişilik bir kadro kurmayı düşünüyor. Geçen sezona (altyapı oyuncuları hariç) 30 kişilik kadro ile giren siyah beyazlılar, devre bitinceye kadar başta Negredo, Pepe ve Babel olmak üzere 5 futbolcuyu çeşitli sebeplerle göndermiş 3 futbolcusunu da kiralık göndermişti. Bu sayıya kadro dışı oyuncular da eklenmesine rağmen kalan 22 futbolcu ile sezonun son üç haftasına kadar şampiyonluk yarışı verildiğini gören yöneticiler bu kez kadroyu aşırı derecede şişirmeden yeni bir takım kurmanın planları içinde.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASIYLA TÜM SPORCULARIN ALACAKLARI ÖDENECEK

Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte yeni sezonun planlamasını da bu yönde yapan başkan Orman ve transfer komitesi, bir çok oyunu ile temasa geçmesine rağmen şartların en uygun seviyeye gelmesi için transferleri bitirme konusunda aceleci davranmıyor. Aynı zamanda Bankalar Birliği ile yapılacak olan ve bir kaç haftaya kadar nihai sonuca ulaşması beklenen özel anlaşmanın da yeni transferler konusunda etkili olacağı kulüp içinden gelen bilgiler arasında. Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, öncelikle tüm takımlarda geçmişle dönük alacakları ödeyecek olan yönetim, sonrasında minimum maliyetlerle transferleri sonuçlandıracak. Burada izlenecek yol ise son 3-4 sezondur yapıldığı gibi yine öncelik kiralama üzerinden olacak. Bonservis ödeme ve boştaki oyunculara imza parası ödeme durumu ise ikinci seçenek olacak.

UMUT MERAŞ TRANSFERİNDE BURSASPOR SEÇİMİNİN ETKİSİ

Beşiktaş, transfer komitesi listesinde olan futbolculardan biri olan Bursaspor'lu Umut Meraş konusunda da adımlar atmaya devam ediyor.

Siyah beyazlıların milli sol bek için Bursaspor'un istediği 2.5 milyon Euro bonservis bedelini 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalıştığı ve her iki tarafın pazar gününe kadar bu transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Buna sebep olarak ise Bursaspor'da hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi gösteriliyor. Mevcut başkan Ali Ay'a 'Seçim olmadan transfer yapma' baskısının olduğu, buna rağmen Ali Ay'ın Umut Meraş için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Avrupa kulüpleri ile görüşerek bir an önce bu transferi sonuçlandırmak istediği gelen bilgiler arasında. (DHA)