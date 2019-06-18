18 Haziran 2019 15:52 | Salı
Beşiktaş'ta oynanacak UEFA Süper Kupa finalinin bilet fiyatları belli oldu
Vodafone Park'ta oynanacak Liverpool - Chelsea UEFA Süper Kupa finalinin bilet fiyatları belli oldu.
Vodafone Park'ta oynanacak Liverpool - Chelsea UEFA Süper Kupa finalinin bilet fiyatları 50, 90 ve 130 eurodan satışa sunulacak.
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