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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Alex Oxlade-Chamberlain İstanbul'da
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08 Ağustos 2023 Salı 18:58:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 18:58:00

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Alex Oxlade-Chamberlain İstanbul'da

Kaynak: AA

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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul'a geldi.

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Chamberlain, Londra'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Beraberindekilerle havalimanından ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Futbol kariyerine Southampton'da başlayan Chamberlain, 2011-2017'de Arsenal, 2017'den sonra da Liverpool'da top koşturdu. Premier Lig'de 235 müsabakada 20 gol kaydeden Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 51 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.

Alex Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.

İngiltere Milli Takımı'nın da formasını terleten Chamberlain, 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

Etiketler : beşiktaş transfer Chamberlain
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