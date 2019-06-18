Beşiktaş'ın Obi Mikel'le görüşmeleri devam ediyor

Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın gündeminde Obi Mikel de var. İngiliz basını geçen sezonu Middlesbrough’da geçiren ve 18 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki yıldızla, Siyah-Beyazlı kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Kartal’ın, bu sezon Atiba’nın yaşından dolayı sıkıntı yaşayabileceği ön libero mevkisini bu şekilde güvenceye almak için çaba gösterdiği de belirtildi.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Bonservisi elinde olan Obi Mikel’in de Beşiktaş gibi üst düzey bir kulüpte yeniden meydan okumaya sıcak baktığı vurgulandı. Tarafl ar arasında yapılan görüşmelerde, ekonomik sorunların 1 hafta içinde çözülmesi ve transferin tatlıya bağlanması bekleniyor.

EMRE MOR İŞİ YATTI

MARCA gazetesi, Beşiktaş’la Celta de Vigo kulübü arasında Emre Mor’un transferi için yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyurdu. Celta’ya 13 milyon euroya transfer olan Emre Mor’a, Beşiktaş’ın 3 milyon euro teklif ettiği belirtilen haberde, İspanyol kulübünün bu parayı kabul etmediği ve Emre’yi kadrosunda tutma kararı aldığı vurgulandı.

EDMİLSON DANSI

BEŞİKTAŞ, Lens’in ayrılması halinde bu bölgeye Al Duhail’de forma giyen Junior Edmilson’u getirmeyi planlıyor. Lens’in Yunan takımlarıyla yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkması halinde Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki Brezilyalı ile bu boşluğu dolduracak. Belçika basını genç oyuncu için Standart Liege ve Beşiktaş’ın dans ettiğini de öne sürdü.

KARTAL’A 3’Ü BİR ARADA

CENK Tosun’u geri getirmek isteyen Beşiktaş’a Everton yönetimi, “Yanında Ademola Lookman ve Yannick Bolasie’yi de verelim” teklifi yaptı. İngiliz basınının iddiasına göre Everton yönetimi, Cenk Tosun’dan kalan alacağını Beşiktaş’ın silmesi halinde bu 3 oyuncunun, Siyah-Beyazlı kulübe verilebileceğini duyurdu. 3 oyuncunun da yeni sezonda İngiliz ekibinde forma şansı bulma ihtimalinin olmadığı belirtildi.

SNEİJDER İSTEMEDİ

HOLLANDA basını, Sneijder’in, Beşiktaş’a gitmek istemediğini öne sürdü. Al Gharafa formasıyla geçen sezon 11 maça çıkan ve 6 gol, 1 asistlik performans gösteren Sneijder’e menajeri, “Beşiktaş’la senin için görüşeyim” önerisi yaptı. Sneijder ise, “Sadece G.Saray’da oynarım” dediği belirtildi.