17 Ağustos 2020 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 07:00:00
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Mensah İstanbul'da
Kaynak: AA
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Beşiktaş'a transferi gündemde olan Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, İstanbul'a geldi.
Kayseri'den İstanbul Havalimanı'na gelen Mensah'ın üzerinde, Beşiktaş Kulübünün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti.
İstanbul'a eşi ve çocuklarıyla gelen 25 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulübe transferinin, kısa sürede tamamlanması bekleniyor.