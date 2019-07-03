03 Temmuz 2019 13:17 | Çarşamba
Beşiktaş yöneticisi Umut Güner istifasını kulübe iletti
Beşiktaş'ta birçok yıldız ismin transferinden rol alan yönetici Umut Güner istifasını kulübe iletti.
Beşiktaş'ta Mayıs ayında yapılan Olağan Genel Kurul'da yeniden yönetime seçilen Umut Güner yönetime faksla istifasını sundu.
YILDIZ İSİMLERİN TRANSFERİNDE AKTİF ROL OYNAMIŞTI
Milliyet'te yer alan habere göre; Umut Güner, Negredo, Lens, Vida, Pepe ve Adriano gibi ünlü yıldızların takıma katılmasında yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte önemli rol oynamıştı.
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