Beşiktaş yöneticisi Umut Güner istifasını kulübe iletti

Beşiktaş'ta Mayıs ayında yapılan Olağan Genel Kurul'da yeniden yönetime seçilen Umut Güner yönetime faksla istifasını sundu.

YILDIZ İSİMLERİN TRANSFERİNDE AKTİF ROL OYNAMIŞTI

Milliyet'te yer alan habere göre; Umut Güner, Negredo, Lens, Vida, Pepe ve Adriano gibi ünlü yıldızların takıma katılmasında yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte önemli rol oynamıştı.