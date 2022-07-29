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29 Temmuz 2022 Cuma 12:25:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 12:25:00

Beşiktaş, yeni sezonu yarın açacak

Kaynak: AA

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Siyah-beyazlı takım, sezon açılışında Sampdoria ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezonu yarın gerçekleştirilecek törenle açacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımının 2022-2023 sezonu açılış töreni, saat 18.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek.

Teknik direktör Valerien Ismael ile futbolcular, tek tek anons edilerek konfetiler eşliğinde sahaya çıkacak ve taraftarları selamlayacak.

Beşiktaş, törenin ardından saat 19.00'da İtalyan ekibi Sampdoria ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Etiketler : Beşiktaş Futbol Takımı Valerien Ismael i Beşiktaş
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