Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam etti

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelde yer alan sahadaki antrenmana, gribal enfeksiyon geçiren Omar Colley katılmadı.

Yarım saati basına açık yapılan antrenmana top sürme, pas ve minyatür kaleye şut çalışmasıyla başlayan Beşiktaşlı oyuncular, bir süre pas idmanı yaptı.

Bir sonraki bölümde Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Salih Uçan'dan oluşan hücum takımıyla, Umut Meraş, Valentin Rosier, Emrecan Uzunhan, Demir Ege Tıknaz ve Berkay Vardar'ın olduğu savunma takımı dar alanda tek kale maç oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman gerçekleştirdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.