13 Haziran 2019 08:51 | Perşembe
Beşiktaş yeni golcüsünü Hollanda'da buldu: Peniel Mlapa
Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Hollanda ekibi Venlo’de 30 karşılaşmada 15 gol atan, bonservisi D.Dresten’de olan Peniel Mlapa için girişim yapılacak.
Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Hollanda ekibi Venlo’de 30 karşılaşmada 15 gol atan, bonservisi D.Dresten’de olan Peniel Mlapa için girişim yapılacak. Dresden ile mukavelesi önümüzdeki sezon bitecek Togolu golcünün piyasa değeri 1 milyon euro. Beşiktaş, bu fiyatı daha aşağı çekebilir.
(Akşam)
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