Beşiktaş, Vlasic'i kiralamak için Domagoj Vida'yı da devreye soktu

Beşiktaş'ın Nikola Vlasic planı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar, geçen sezonu CSKA Moskova’da kiralık olarak geçiren Hırvat orta saha oyuncusu için vatandaşı Vida’yı da devreye soktu. Kartal, Vlasic’in bonservisine 10 milyon euro isteyen Everton’ı ikna için de formülünü belirledi. Siyah-Beyazlılar, Everton’da kalmak istemeyen Vlasic için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Vlasic, CSKA Moskova’ya geçen sezon 31 karşılaşmada 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Öte yandan Beşiktaş A.Ş.’den istifa eden Metin Albayrak’ın yerine Serdal Adalı’nın atandığı ve başkanvekili olarak görev yapacağı KAP’a bildirildi.

(Star)