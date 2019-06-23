23 Haziran 2019 11:41 | Pazar
Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde sona geldi
Beşiktaş'ta hücumu güçlendirmek için Tyler Boyd ile ön anlaşma sağlanırken kulübüyle pazarlıklarda da sona gelindi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde kiralık geçiren oyuncu için kulübü Guimaraes 2 milyon euro talep etti, Beşiktaş da 1.7 milyon euro'ya kadar çıktı.
24 yaşındaki ABD'li oyuncunun transferi için arada kalan küçük farkın da kapanması ve Boyd'un milli takımıyla yer aldığı Gold Cup dönüşü imza atması bekleniyor.
(Sabah)
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