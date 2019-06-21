21 Haziran 2019 16:13 | Cuma
Beşiktaş Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı
Beşiktaş Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı. Bonservisini elinde bulunduran Guimaraes ile görüşmeler sürüyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Adem Büyük adım adım Galatasaray'a
- Umut Meraş Beşiktaş'ta
- Trabzonspor, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile anlaştığını KAP'a bildirdi
- Cimbom'un Javier Hernandez ile görüştüğü iddia edilirken o ismin Vicor Guzman olduğu öğrenildi
- Galatasaray, Christian Luyindama'nın bonservisini aldı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı