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26 Haziran 2019 15:31 | Çarşamba

Beşiktaş, Tlyer Boyd ile anlaşmaya yakın

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Beşiktaş, transferleri de bu tarihe yetiştirmeye çalışıyor. Listede yer alan Tyler Boyd için anlaşmaya yakın olan siyah-beyazlılar, Kagawa transferi için de görüşmelere başladı. Japonya'ya giden Hüseyin Yücel, bu transferi bitirmek için temas halinde.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. 8 Temmuz tarihinde Riva'da toplanacak olan siyah-beyazlılarda ilk hedef transferleri kampa yetiştirmek. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde forma giyen Tyler Boyd için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, oyuncunun kulübünü de ikna etmek üzere. Guimaraes'le 1 yıllık sözleşmesi kalan ABD'li oyuncunun için maksimum 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi planlayan Beşiktaş, Portekiz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin noktalanması bekleniyor. Beşiktaş'ta bir diğer gelişme ise Shinji Kagawa konusunda yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Fikret Orman, bu futbolcuyu kadroya katmak istediklerini açıklamıştı. Kagawa transferini bitirmek için de yönetici Hüseyin Yücel, dün Japonya'ya gitti. Hüseyin Yücel, devre arasında Kagawa transferinin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamış ve bu futbolcunun yıllık ücretinin büyük bölümünü kendi cebinden ödemişti. Yücel, Kagawa ve temsilcileriyle Japonya'da görüşerek bu transferi noktalamak istiyor. Siyah-beyazlılarla adı anılan Sami Khedira konusunda ise oyuncunun yıllık ücreti, Kartal'a geri adım attırıyor. Bu futbolcuyla ilgili nabız yoklayan yönetim, futbolcunun yıllık 6 milyon Euro istemesi üzerine bu defteri kapattı.

Umut Meraş için Bursaspor'la görüşülecek

Bursaspor forması giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan olağanüstü seçimli genel kurul nedeniyle bu transferde beklemek zorunda kalmıştı. Ali Ay yönetiminin görevi bırakması ve başkanlık koltuğuna Mesut Mestan'ın oturması sonrasında yeni yönetimle görüşecek olan Beşiktaş, bu futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştıracak. Umut Meraş için 2 milyon Euro'ya karşılık gelen 13 milyon TL'lik bir bonservis bedeli isteniyor. Bu isimlerin dışında, Tolga Zengin'in ayrılması sonrasında kaleci için de transfer yapmayı hedefleyen Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket edecek. Eğer Avcı, Loris Karius'un yanında Utku Yuvakuran'ın yeterli olacağının raporunu verirse, Beşiktaş Yönetimi kaleci transferi yapmayacak.  (İHA)

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