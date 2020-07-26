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26 Temmuz 2020 Pazar 00:04:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 00:04:00

Beşiktaş sezonu 3. sırada tamamladı

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Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü tamamladı.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

2. dakikada Hutchinson'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Halil İbrahim Pehlivan'ın ayak koyduğu top kornere gitti.

7. dakikada Flavio'dan topu kaptıktan sonra ceza sahasına hareketlenen Diaby'nin kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmadan seken topa Hutchinson gelişine vuruşunu yaptı, direğe çarpan top auta gitti.

15. dakikada Boyd'un pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunda top filelere gitti. Hakem, Diaby'nin topu eliyle kontrol ettiğini belirtti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

33. dakikada Flavio'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. VAR incelemesinin ardından topun barajdaki Arda Kızıldağ'ın koluna çarptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

43. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu. Hakem Bahattin Şimşek, pozisyonun başlangıcında Diaby'nin topa elle müdahale ettiğine işaret etti, ağlara giden bu top da gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Boyd'un şutunda Burak Çapkınoğlu gole izin vermedi.

49. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

51. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahasına girdiği pozisyonda Candeias'ın eliyle topa müdahale ettiğini tespit eden hakem Bahattin Şimşek, beyaz noktayı gösterdi. 52. dakikada Hutchinson'ın kullandığı penaltı vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

57. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil İbrahim Pehlivan, topu yerden içeriye çevirdi. Müsait pozisyondaki Soner Dikmen, topu yakın mesafeden boş kaleye gönderemedi.

63. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Ersin Destanoğlu, topu kornere çeldi.

78. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Elneny'nin pasında savunma arkasına Diaby ve Güven Yalçın koşu yaptı. Kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Burak'tan sıyrılan Diaby, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.

80. dakikada savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin, kalecinin müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 81. dakikada penaltıyı kullanan Elneny, topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 62 yapan Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu 3. sırada bitirdi.

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