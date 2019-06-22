Beşiktaş sahipsiz kalmaz’

  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ankara'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik denetim Ankara'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik denetim
Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede
Irak'ta Mukteda es-Sadr taraftarları hükümet ve meclis karşıtı gösteri düzenledi Irak'ta Mukteda es-Sadr taraftarları hükümet ve meclis karşıtı gösteri düzenledi
Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Trump, Esper'i savunma bakanlığına aday gösterecek Trump, Esper'i savunma bakanlığına aday gösterecek
"Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır" "Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
ABD'deki İHA yarışmasında Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu ABD'deki İHA yarışmasında Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu
Bakan Albayrak aile fotoğrafı paylaştı Bakan Albayrak aile fotoğrafı paylaştı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda'da din görevlileri ile buluştu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda'da din görevlileri ile buluştu
Afgan aileyi yangından polis kurtardı Afgan aileyi yangından polis kurtardı
İstanbul’da fabrika yangını: 4 işçi hayatını kaybetti İstanbul’da fabrika yangını: 4 işçi hayatını kaybetti
Maduro, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ile görüştü Maduro, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ile görüştü
Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar artık 24 saat cepte Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar artık 24 saat cepte
Altun: Cumhurbaşkanımıza yönelik ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz Altun: Cumhurbaşkanımıza yönelik ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz
Hesaplı konutun adresi Esenyurt Hesaplı konutun adresi Esenyurt
Düğünde skandal Düğünde skandal
S-400'leri almakla Nato'dan uzaklaşmıyoruz S-400'leri almakla Nato'dan uzaklaşmıyoruz
Barzani'yle pençe görüşmesi Barzani'yle pençe görüşmesi
Kıvırcık Serenay Kıvırcık Serenay
Babasını bile dolandırmış Babasını bile dolandırmış
Diriliş'e yeni transfer Diriliş'e yeni transfer
Ekmek aslanın ağzında Ekmek aslanın ağzında
500 bin TL'ye ısmarlama anket 500 bin TL'ye ısmarlama anket
Milli gurur SİHA Bayraktar Milli gurur SİHA Bayraktar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi

Beşiktaş sahipsiz kalmaz’

Geçmişte yöneticilik yapan muhalif üyeler Erdal Torunoğulları, Adnan Dalgakıran ve Mesut Urgancılar, aynı anda sosyal medyadan Beşiktaş sahipsiz kalmaz’ tweeti attı. Bu paylaşımlar, muhalefet yaşanan kriz sonrası ayaklandı’ yorumlarına neden oldu.

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’TAKİ kötü gidişat muhalefeti harekete geçirdi. Fikret Orman’a muhalif olan eski yöneticiler ve kongre üyeleri dün bir toplantı yaparak, seçim için adeta start verdi. Şu anki kulüp tüzüğüne göre başkan Orman, 3 yıl sonra yapılacak kongrede aday olamayacak. Ancak muhalefet kulübün yaşadığı sportif ve ekonomik sıkıntılar sonrası, Ahmet Nur Çebi’nin önderliğinde çalışmalara şimdiden başladı.

'ZAMANI GELEN DEĞİŞİM...'

 ■ TOPLANTIDAN paylaşılan fotoğrafta Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran dikkati çekerken, sonrasında sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ise bomba etkisi yarattı. Muhalif eski yöneticiler Erdal Torunoğulları, Mesut Urgancılar ve Adnan Dalgakıran eş zamanlı, “Beşiktaş gibi büyük bir camia hiçbir zaman sahipsiz kalmaz, zamanı gelen değişimin önüne hiçbir şey geçemez” diye tweet attı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

 ■ ATILAN tweetler, bir anda sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda Siyah-Beyazlı taraftar muhalif üyelere tepkide bulundu. Mayıs ayında yapılan kongrede aday çıkarmayan muhalefete kızgın olan taraftarlar, “İş işten geçtikten sonra Beşiktaş sahipsiz diyorsunuz, 1 ay önceki kongrede neredeydiniz? Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Muhalefet olarak bizi hayal kırıklığına uğrattınız” şeklinde yorumlarda bulundular.

Gecekondu sorununa Yıldırım çözüm
"Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
İstanbul’da fabrika yangını: 4 işçi hayatını kaybetti
ABD'deki İHA yarışmasında YTÜ üçüncü oldu
Bakan Albayrak aile fotoğrafı paylaştı
Trump, 'İran'a saldırıya nihai onayı vermediğini' söyledi
Binali Yıldırım İstanbullulara müjdeyi verdi
Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce ölmüş!
Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran çağrısı:
ABD, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı...
Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi
Nefes kesen final serisi son buldu! Şampiyon Anadolu Efes
'Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim'
Üzerinde oynadıkları traktör devrildi, Enes öldü, Ada yaralandı
Yavuz, Çanakkale Boğazından geçti
İç Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor
Beşiktaş, Cyle Larin'i Belçika'ya kiraladı
Bahçeli'den teröritsbaşının mektubu hakkında flaş açıklama
Mossad, Türkiye'yi izliyor!
Son dakika... Trump flaş açıklama: İran'a saldırıyı durdurdum çünkü...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ