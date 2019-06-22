Beşiktaş sahipsiz kalmaz’

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’TAKİ kötü gidişat muhalefeti harekete geçirdi. Fikret Orman’a muhalif olan eski yöneticiler ve kongre üyeleri dün bir toplantı yaparak, seçim için adeta start verdi. Şu anki kulüp tüzüğüne göre başkan Orman, 3 yıl sonra yapılacak kongrede aday olamayacak. Ancak muhalefet kulübün yaşadığı sportif ve ekonomik sıkıntılar sonrası, Ahmet Nur Çebi’nin önderliğinde çalışmalara şimdiden başladı.

'ZAMANI GELEN DEĞİŞİM...'

■ TOPLANTIDAN paylaşılan fotoğrafta Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran dikkati çekerken, sonrasında sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ise bomba etkisi yarattı. Muhalif eski yöneticiler Erdal Torunoğulları, Mesut Urgancılar ve Adnan Dalgakıran eş zamanlı, “Beşiktaş gibi büyük bir camia hiçbir zaman sahipsiz kalmaz, zamanı gelen değişimin önüne hiçbir şey geçemez” diye tweet attı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

■ ATILAN tweetler, bir anda sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda Siyah-Beyazlı taraftar muhalif üyelere tepkide bulundu. Mayıs ayında yapılan kongrede aday çıkarmayan muhalefete kızgın olan taraftarlar, “İş işten geçtikten sonra Beşiktaş sahipsiz diyorsunuz, 1 ay önceki kongrede neredeydiniz? Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Muhalefet olarak bizi hayal kırıklığına uğrattınız” şeklinde yorumlarda bulundular.