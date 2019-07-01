Beşiktaş rotayı tekrar Leonel Di Placido'ya kırdı
Beşiktaş, Gökhan Gönül’e alternatif aramaya devam ediyor. Maliyeti nedeniyle Bruno Peres’den vazgeçen yönetim, yeniden Leonel Di Placido’ya yöneldi.
Sağ beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Di Placido’yu yeniden gündemine aldı. Bruno Peres’in transferi için uzun süre uğraşan yönetim, istediği sonuca ulaşamadı. Yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanan Brezilyalı futbolcunun daha yüksek bir kontrat istemesinden dolayı bu transferin zora girdiği ve rotanın yeniden Di Placido’ya döndüğü öğrenildi.
AVRUPA’YI İSTİYOR
Arjantin ekiplerinden Lanus forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar daha önce de girişimlerde bulunmuştu. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Di Placido, kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor.
(Akşam)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray’da son dakika transfer haberleri (1 Temmuz)
- Trabzonspor, John Mikel Obi'yi transfer ettiğini duyurdu
- Yunus Akgün'ün menajeri sonunda isyan etti: Artık bıktım, yasal işlem başlatacağım
- Galatasaray bu hafta sonuna kadar Vedat Muric ve Ever Banega transferlerini açıklayacak
- Beşiktaş, Edin Visca için Başakşehir'e Lens, Roco ve Orkan’ın yanı sıra 3 milyon euro teklif etti