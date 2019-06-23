23 Haziran 2019 10:01 | Pazar
Beşiktaş, Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifinde bulundu
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Dortmundlu stoperi kiralamak için harekete geçti.
Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuya 1 yıl kiralama teklifini iletirken, iki cepheden de yanıt bekliyor. Dortmund’un, Bayern Münih’ten Mats Hummels’i transfer etmesinin ardından forma şansı azalan 29 yaşındaki stoperin teklifi kabul etmesi bekleniyor. Ömer geçen sezon 14 karşılaşmada görev yaptı.
(Star)
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