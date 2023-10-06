Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı
Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı alındığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar şu ifadelerle duyuruldu:
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"Yönetim kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği, önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir."
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